Everton vs Salford City EN VIVO: horarios y canales del duelo por la Carabao Cup 2020/21

Everton vs Salford City EN VIVO se enfrentarán este miércoles 16 de septiembre por la segunda ronda de la Carabao Cup. El cotejo se desarrollará en el estadio Goodison Park a las 2:15 p. m. (hora peruana) con la presencia de James Rodríguez y será transmitido por la señal internacional de ESPN Play.

El cuadro dirigido por Carlo Ancelotti viene de vencer por la mínima diferencia al Tottenham de José Mourinho. 'Carletto' encontró en James Rodríguez al conductor del equipo y se espera que el colombiano le brinde más alegrías.

Luego de haber estado inactivo cerca de un año en Real Madrid, James confía en que la Premier League le regrese esa continuidad que le permitió brillar con la selección de Colombia en Brasil 2014: las eliminatorias para Qatar 2022 están a la vuelta de la esquina.

