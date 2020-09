Mauricio Pochettino descartó a Barcelona: "Mi sueño es dirigir al Real Madrid"

Mauricio Pochettino rompió su silencio y se animó hablar sobre la actualidad futbolística en Europa. El entrenador argentino realizó una excelente campaña con Tottenham llegando hasta la final de la Champions League edición 2018/19, lo que le supuso ser ligado con varios clubes tras su salida.

Dos de ellos fueron Barcelona y Real Madrid. El estratega 'che' indicó que nunca llegó a tener un ofrecimiento real por parte del cuadro blaugrana. Asimismo, descartó haber tenido algún acercamiento con PSG, Juventus, Inter de Milán, Newcastle entre otros.

"No me ofrecieron entrenar al Barça. Tampoco PSG, Juventus, Inter, Newcastle, Espanyol... No me vi con Bartomeu. Sí comí con Ramon Planes porque tenemos una amistad desde hace muchos años, desde 2009 que fichó por el Espanyol", declaró al programa El Partidazo de COPE.

"Sí que me llamaron Benfica y Mónaco, pero finalmente no se concretó nada con ninguno de los dos clubes", afirmó y a su vez reveló su gran ilusión: dirigir en un futuro no muy lejano al Real Madrid.

"Sería un sueño entrenar algún día al Real Madrid. Es el mejor equipo del mundo y tiene una historia grandísima. Cualquiera tiene en su lista de sueños dirigir a ese club", expuso Pochettino.

Pochettino fue consultado sobre el regreso de Gareth Bale a Tottenham. Lamentó no haber podido dirigir al 'galés' quien estuvo durante varios años en las filas del Real Madrid.

"Gareth Bale me parece un magnífico futbolista. Ha ganado cuatro Champions. Lástima que no haya podido entrenarle. Cuando firmé por el Southampton, justo se acababa de ir. En el Tottenham igual. Y ahora puede volver cuando yo no estoy", detalló.

Finalmente, indicó que para él Josep Guardiola y Lionel Messi son los mejores en el mundo. "Guardiola es el mejor técnico del mundo. ¿Fichar a un jugador? A Leo Messi, sin duda. Sigue siendo el mejor futbolista", concluyó.