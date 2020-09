Partidos de HOY viernes 25 de septiembre: agenda deportiva, horarios y canales TV

Partidos de hoy viernes 25 de septiembre EN VIVO. Se juegan los torneos más importantes como la Bundesliga, torneo chileno, colombiano y la Liga 1; Universitario vs Atlético Grau desde el estadio de San Marcos.

Universitario tiene la oportunidad de sacar más ventaja en la punta del torneo Apertura. Choca ante Atlético Grau por la fecha 14 de la Liga 1. Otro duelo que dará que hablar es el choque entre Sport Huancayo frente a la San Martín.

Mientras que en el viejo continente, la Bundesliga tiene programado un partido por la fecha 2. Hertha BSC vs Eintracht Frankfurt. También hay liga de Francia con el choque entre Lille vs Nantes.

Liga colombiana

Por la jornada 10, se programó dos encuentros en Colombia. Jaguares de Córdoba vs La Equidad y Once Caldas vs Atlético Nacional.

A continuación revise toda la agenda de partidos más importantes para este viernes 25 de septiembre.

PROGRAMACIÓN COMPLETA VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

Alemania - Bundesliga

13:30 Horas Hertha BSC vs Eintracht Frankfurt | Sky HD, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo

Portugal - Primeira Liga

14:30 Horas Sporting Braga vs Santa Clara | GolTV Latinoamerica, Bet365

Francia - Ligue 1

14:00 Horas Lille vs Nantes | DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports

Chile - Primera División

14:00 Horas Coquimbo Unido vs Santiago Wanderers | Bet365, CDF Premium, CDF HD

16:30 Horas Huachipato vs La Serena | Bet365, CDF Premium, CDF HD

Colombia - Primera A

18:00 Horas Jaguares de Córdoba vs La Equidad | Fanatiz International, Bet365, Win Sports

20:05 Horas Once Caldas vs Atlético Nacional | RCN Nuestra Tele, Fanatiz International

Ecuador - Primera A

16:30 Horas El Nacional vs Orense | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

Paraguay - Primera División

18:00 Horas Guaireña vs 12 de Octubre | Tigo Sports Paraguay

Perú - Primera División

10:30 Horas César Vallejo vs Academia Cantolao | Gol Perú, Perú Magico

13:00 Horas Sport Huancayo vs Universidad San Martín | Gol Perú, Perú Magico

15:30 Horas Universitario vs Atlético Grau | Gol Perú, Perú Magico

18:00 Horas Sport Boys vs Deportivo Municipal | Gol Perú, Perú Magico

Brasil - Serie B

17:15 Horas Botafogo SP vs CRB | Fanatiz Brasileirão, Bet365, Premiere FC

17:15 Horas Chapecoense vs América Mineiro | PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

19:30 Horas Cruzeiro vs Avaí | PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

Inglaterra - Championship

13:45 Horas Huddersfield Town vs Nottingham Forest | ESPN Play Sur, iFollow, Sky HD

México - Liga MX Femenil

16:00 Horas Necaxa vs Monterrey | Claro Sports

Estados Unidos - Futbol Femenil de la NCAA

17:00 Horas Virginia Tech vs Virginia | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

18:00 Horas Iowa State vs Baylor | ESPN Play Sur, ESPN Play Norte

18:00 Horas Mississippi State vs Alabama | Watch ESPN Brasil, fuboTV, ESPN App

19:00 Horas Kansas State vs TCU ESPN+, ESPN App

19:00 Horas Texas vs Oklahoma | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

19:00 Horas Kansas vs Texas Tech | ESPN+, ESPN App

19:00 Horas Oklahoma State vs West Virginia | ESPN Play Sur, ESPN Play Norte

CANALES DEPORTIVOS

Revisa los canales para que puedas ver los partidos de viernes 25 de septiembre.

DIRECTV SPORTS

- 600

- 610

- 612

- 614

- 683

ESPN

- 621

- 625

- 626

FOX SPORTS

- 604

- 608

- 609