Real Madrid: Zidane no descarta la llegada de refuerzos antes del cierre de mercado

Real Madrid es uno de los pocos clubes llamados 'poderosos' de Europa que en este mercado de pases no se ha reforzado. En la 'Casa Blanca' consideran que tienen un excelente plantel para seguir siendo protagonistas, no obstante ello no quiere decir que no se animen a realizar un fichaje de un última hora.

Pese a que en los últimos días descartaron la llegada de algún fichaje, en la última conferencia de prensa Zinedine Zidane cambió de aparecer y no descartó la llegada de un nuevo jugador antes de que cierre el mercado de pases en Europa la primera semana de octubre

“Puede pasar de todo hasta el 4 de octubre. Eso os interesa, pero estoy contento con mi plantilla, es la mejor, confío plenamente en ella. Trabajaremos para estar bien físicamente y si estamos bien preparados, podemos competir y llegar a los objetivos, que es ganar”, sostuvo 'Zizou' en la rueda de prensa previo al duelo frente al Real Betis.

Cabe destacar que hasta el momento Real suma más bajas que refuerzos con las recientes salidas de Gareth Bale, además de Sergio Reguilón, ambos al Tottenham y James Rodríguez al Everton.

Además en estos momentos se encuentran cedidos también el japonés Takefusa Kubo al Villarreal y Achraf Hakimi al Inter de Milan por lo que todo hace indicar que Madrid podría dar al menos un golpe en este mercado, como ha sido costumbre en las últimas temporadas.

En tanto Real Madrid visitará mañana (2:00 p.m.) al Rel Betis en el marco de la segunda jornada de La Liga, buscando su primer triunfo en el torneo luego de comenzar con un tibio empate sin goles ante la Real Sociedad en la primera fecha.