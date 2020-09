Juan Reynoso sobre Santiago Ormeño: "Sabía que no sería convocado, ya se lo había anticipado" [VIDEO]

El entrenador del Puebla, Juan Reynoso, habló el último viernes acerca de su dirigido Santiago Ormeño, quien no fue incluido en la lista de la selección peruana para la primera fecha doble de las Eliminatorias a Qatar 2022.

"Yo sabía que no iba a ser convocado, ya se lo había anticipado. Le dije que no se bajoneé. Quizá no era le mejor momento para que sea llamado porque recién se venía recuperando del COVID-19. Sería bueno que cuando lo convoquen esté en su mejor momento, ojalá sea para la próxima fecha", señaló en conferencia de prensa.

Es importante mencionar que Ricardo Gareca se pronunció sobre este tema. "Necesitamos seguirlo más. Necesitamos que también el jugador manifieste su deseo de querer participar en la selección. Todavía es un jugador que está siendo observado", recalcó.

(Foto: El Universal Deportes)

El delantero con nacionalidad peruana y mexicana jugó los primeros 60 minutos en el empate 3 -3 de la 'Franja' con el Querétaro por la jornada 12 de Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Con respecto a ese partido, el entrenador Juan Reynoso se mostró inconforme con el resultado. "No estoy contento porque íbamos ganando y cometimos muchos errores en sus goles. No podemos ser buenos en ofensiva y tan malos para que nos hagan tres goles", resaltó.