Liverpool informó que Thiago Alcántara dio positivo por COVID-19 [FOTO]

Liverpool sigue firme en su lucha por conseguir el bicampeonato en la Premier League luego del triunfo por 3-1 ante Arsenal este último lunes. Sadio Mané, Andrew Robertson y Diogo Jota fueron los anotadores de los goles del triunfo, aunque la sorpresa fue la no inclusión de Thiago Alcántara entre los convocados para este cotejo.

Por ello, Liverpool emitió un comunicado señalando que el español dio positivo por COVID-19 por lo que ya se encuentra en total aislamiento y siendo sometido a los protocolos del club y la Premier. “Thiago Alcantara ha dado positivo por COVID-19 y actualmente se autoaísla de acuerdo con las pautas necesarias”, indicaron.

“El club tiene, y seguirá cumpliendo, todos los protocolos relacionados con COVID-19 y Thiago permanecerá en autoaislamiento durante el período de tiempo requerido”, agregaron. Al parecer, el volante español no presenta síntoma alguno de la enfermedad, pero tal como lo indica el reglamento, se mantendrá aislado hasta que supere el virus.

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.



The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.