Liverpool vs Arsenal EN VIVO partidazo por la jornada 3 de la Premier League

Liverpool vs Arsenal EN VIVO se enfrentarán este lunes 28 de septiembre por la fecha 3 de la Premier League. El duelo está fijado a realizarse a las 2:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Anfield y contará con la transmisión internacional de ESPN 2.

Ambos equipos han ganado dos de dos en lo que va de la temporada, lo que significa que al menos uno de sus récords perfectos debe ir en el último partido de la semana tres.

Incluyendo este partido, Arsenal ha sido rival del Liverpool en tres ocasiones en los últimos ocho partidos de los campeones, una cifra que aumentará a cuatro de cada nueve cuando se enfrenten de nuevo en la cuarta ronda de la Copa EFL el jueves por la noche.

Los dos clubes se conocen de adentro hacia afuera, entonces, y el Liverpool también sabrá que el Arsenal ha tenido más éxitos que la mayoría contra ellos en los últimos tiempos, ganando el último encuentro de la Premier League y llevándose el Community Shield en los penaltis.

Sin embargo, ninguno de los dos juegos se habrá clasificado en un lugar particularmente alto en la lista de prioridades del Liverpool, ya que ya habían sido campeones durante algún tiempo cuando se enfrentaron en los Emirates en julio.

𝑫𝒂𝒛𝒛𝒍𝒊𝒏𝒈 runs and 𝒔𝒕𝒖𝒏𝒏𝒊𝒏𝒈 strikes 😍



A pick of the best against the Gunners 🔥 pic.twitter.com/2kx19ZZvNv