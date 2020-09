Lazio - Atalanta en vivo, ver ESPN 2 Colombia: con gol del "Papu Gómez", ST 1-4 en directo por la Serie A

Ver Lazio vs Atalanta EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO vía ESPN 2 juegan este miércoles 30 de setiembre, los colombianos Duván Zapata y Luis Muriel volverán a tener acción con el cuadro de Bergamasco, desde las 13:45 horas (horario en Perú), por la fecha pendiente de la Serie A. Sigue toda las incidencias y revisa los videos de los goles en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

SEGUNDO TIEMPO

68' Duván Zapata (Atalanta) ha recibido una falta en campo contrario.

Gol de Atalanta

61' El 'Papu' Gómez saca un potente disparo de fuera del área. ¡Reverendo golazo para el 4-1!

58' ¡Inmobile se pierde el segundo de Lazio!

GOOOL DE LAZIO

57' Atropellando, Felipe Caicedo consigue el descuento y da vida a la Lazio.

55' ¡Salvada monumental de Sportiello para evitar el descuento de Lazio!

52' Felipe Caicedo (Lazio) ha recibido una falta en campo contrario.

49' Cambio en Lazio, entra al campo Danilo Cataldi sustituyendo a Lucas Leiva.

45' ¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

PRIMER TIEMPO

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Lazio 0-3 Atalanta.

45' Manuel Lazzari (Lazio) ha recibido una falta en la banda derecha.

42' Disparo de Marusic, pero el golero de Atalanta evita el descuento de Lazio.

Gol de Atalanta

41' El 'Papu' Gómez aprovecha un rebote en el área y saca un fierrazo para el 3-0.

36' Marco Sportiello (Atalanta) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Gol de Atalanta

31' Centro al área y potente derechazo de Hateboer para el 2-0 de Atalanta.

30' El partido se ha tornado muy friccionado tras el gol de Atalanta. El cuadro local muestra mucha frustración.

27' Remo Freuler (Atalanta) y Luis Alberto (Lazio) han sido amonestados por juego fuerte.

24' Francesco Acerbi (Lazio) ha recibido una falta en la banda izquierda.

19' Cabezazo de Luis Alberto que pasa desviado del arco de Atalanta.

16' Berat Djimsiti (Atalanta) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

14' Adam Marusic (Lazio) dispara con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área

11' Adam Marusic (Lazio) ha sido amonestado con tarjeta amarilla.

Gol de Atalanta

10' Robin Gosens saca un potente izquierdazo desde el centro del área y convierte el 1-0 a favor de Atalanta.

7' Ciro Immobile (Lazio) dispara con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Felipe Caicedo.

0' ¡Comenzó el partido entre Lazio y Atalanta!

- El partido inicia en breves minutos.

- ¡Atención! Formación confirmada de Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

- ¡Atención! Formación confirmada de Atalanta: Sportiello; Toloi, Palomino, Dijmsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.

Scendiamo in campo così! ⚡️

Team news here! 👇



Presented by @plus500#LazioAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/iMgwNM9ivf