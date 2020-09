Koeman habló sobre las disculpas de Messi: “Siempre es positivo que el capitán pida unidad”

Barcelona arrancó con pie derecho su camino en LaLiga Santander luego de golear por 4-0 a Villarreal. Pero lejos del triunfo del último domingo, la noticia que ha remecido al club culé fueron la disculpas públicas de Lionel Messi quien se mostró arrepentido de la crisis que generó durante el último mercado luego de anunciar sus intenciones de salir del club.

"Quería mandar un mensaje a todos los socios y a todos los 'culés' que nos siguen. Si en algún momento a alguno de ellos le pudo molestar algo que dije o hice, que no les quepa duda que lo hice siempre pensando también en lo mejor para el club", señaló el crack argentino al diario Sport.

Pues bien, luego de estas declaraciones de Lionel Messi, Ronald Koeman, técnico de Barcelona, no pasó por alto las mismas y señaló que dichas palabras generan más tranquilidad en la interna culé y que busca la manera de hacer brillar al futbolista argentino, que parece que jugará en otra posición durante la actual temporada.

"No sé si tras las declaraciones de Messi tendré una vida tranquila, no creo. Siempre hay algo. Pero siempre es positivo que el capitán pida unidad. Ojalá que estemos más tranquilos que lo que hemos estado últimamente. Creo que hay que buscar el mejor equipo para él, donde él pueda brillar y dar el máximo rendimiento. Y buscar fórmulas en los entrenamientos porque él vive de ganar, hasta en las sesiones. Para que esté feliz no hay otro remedio que ganar partidos", señaló el entrenador holandés.

Koeman también habló sobre el posible traspaso de Ousmane Dembélé quien podría ser fichado por el Manchester United. "Primero las decisiones estas son del club y del jugador. Contaré con él. No ha jugado de titular porque hay más futbolistas, y Ansu ha demostrado ser muy bueno. Tiene que esperar su oportunidad. Estuvo mejor físicamente las primeras sesiones, pero hoy ha estado bien. Ha hecho mucho. Cuento con él", agregó.

Por último, el estratega culé dejó en claro que siguen en la búsqueda de un delantero y de un defensor central. "Primero hay que analizar la plantilla. Sabemos que económicamente el club tiene problemas, como todos. Pero hay una o dos posiciones donde estamos mirando de mejorar. La posición de 9 es una. Trabajamos y hay opciones. Todo es inseguro. El club trabajará al máximo para tenerlo, si no usaremos los que tenemos, porque no tengo ninguna queja con ellos. En la posición de central también estamos débiles", sentenció.