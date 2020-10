Liverpool cayó goleado ante Aston Villa: es la peor derrota en la carrera de Jurgen Klopp

Muy lejos de ser ese equipo que te avasalla por las bandas, que te come en intensidad y juega con tu desesperación, Liverpool no dio señales de vida en el Villa Park y fue humillado por el Aston Villa, que se impuso por un categórico 7-2 que quedará para la historia.

Los 'Reds' contaban con varias bajas de consideración como Alisson, Mané y Thiago Alcántara, entre otros, que quizá mermaron el desempeño general, pero nadie esperaba una derrota de tal magnitud. Es el peor resultado en la carrera de Jurgen Klopp.

Mohamed Salah (33’, 60’) fue el único que dio la cara, aunque claramente no fue suficiente para detener a un envalentonado Aston Villa que mostró un alto índice de efectividad con Ollie Watkins (4’, 22’ y 39’), John McGinn (35’), Ross Barkley (55’) y Jack Grealish (66’, 75’).

Liverpool no concedía siete goles o más en un partido oficial desde el 15 de abril de 1963 (aquel día perdió 7-2 en White Hart Lane, en la vieja First Division) y, por si eso no fuera demasiado, un campeón reinante de la Premier League tampoco caía por un resultado similar desde hace 67 años.

Las peores derrotas en la carrera de Jurgen Klopp

2006: Mainz 1-6 Werder Bremen

2017: Manchester City 5-0 Liverpool

2019: Aston Villa 5-0 Liverpool (Jurgen Klopp estaba en Doha)

2020: Aston Villa 7-2 Liverpool