Salah se enfrentó a jóvenes que molestaban a un indigente en Anfield

Mohamed Salah no solo es un gran futbolista, sino también un hombre que da el ejemplo fuera de las canchas. Y es que, tras el Arsenal vs Liverpool que se disputó la semana pasada, el atacante egipcio tuvo que bajarse de su auto y parar con el acoso de dos jóvenes que se encontraban molestando a un indigente.

Según contó el propio hombre, Mohamed llamó la atención el grupo de personas que lo molestaban e incluso, les dio un consejo. "Salah había visto a un par de chicos fastidiándome y escuchó lo que me decían, así que se volvió hacia ellos y les dijo: 'Podrías ser tú en unos años'", dijo el hombre que responde a David Craig en una entrevista para el medio inglés The Sun.

Sin embargo, el buen gesto de Mohamed Salah no iba a quedar ahí, pues la estrella del Liverpool se acercó a un cajero automática para sacar dinero y ayudar al hombre que lo necesitaba. Él no lo podía creer y pensó que era un sueño.

"Ellos me estaban insultando, preguntando por qué estaba pidiendo y diciéndome que consiguiera un trabajo. Supe que no estaba alucinando cuando Mo me entregó 100 libras. Estaba más que contento. Soy un gran admirador suyo. Para mí, Mo es un héroe de la vida real y quiero agradecérselo", agregó a la fuente mencionada.

¿Cuándo juega Liverpool?

Antes del parón de la Premier League, Liverpool fue humillado por 7-2 contra el Aston Villa y en el regreso del fútbol, el equipo de Mohamed Salah enfrentará al Everton el próximo sábado 17. Los reds marchan quintos con 9 puntos, tres menos que el club de James Rodríguez que el líder absoluto.