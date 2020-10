Tercer caso en Liverpool: Xherdan Shaqiri dio positivo al coronavirus con su selección

Xherdan Shaqiri aguardaba con muchas ansias el regreso a la Selección de Suiza luego de 18 meses para jugar en el amistoso ante Croacia de este miércoles y los encuentros ante España y Alemania, ambos por la Liga de Naciones. Sin embargo, el veloz extremo tendrá que esperar un poco más luego de haber dado positivo a un test de coronavirus en su país.

“Xherdan Shaqiri ha dado positivo por Covid-19. En consulta con la autoridad sanitaria, está aislado”, expresó el seleccionado suizo en un comunicado oficial. Con ello, Shaqiri se convierte en el tercer jugador de Liverpool en haber contraído esta enfermedad tras los casos de Thiago Alcántara y Sadio Mané.

Por su parte, el club británico también se pronunció sobre el caso de su jugador en sus redes sociales. “Xherdan Shaqiri dio positivo por COVID-19, anunció la Asociación Suiza de Fútbol. El número 23 del Liverpool se presentó el lunes para el servicio internacional antes de los próximos partidos de Suiza con Croacia, España y Alemania”, señalaron.

