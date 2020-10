Partidos de HOY viernes 9: agenda deportiva, horarios, canales TV y resultados

Partidos de hoy viernes 9 de octubre EN VIVO. Las Eliminatorias Qatar 2022 sigue con dos partidazos como el Brasil vs Bolivia y Colombia vs Venezuela. Se juegan también el Carlos Manucci vs Melgar por la Liga 1 Movistar.

Las Eliminatorias nos trae dos partidos. Brasil vs Bolivia y Colombia vs Venezuela. Trasmite TyC Sports y Caracol, respectivamente. ¡Partidazos!

También hay liga Chilena con dos partidos. Unión Española vs Curicó Unido y Coquimbo Unido vs Colo-Colo.

Liga 1 Movistar

La Liga 1, Torneo Apertura, se juegan cuatros partidos donde el plato fuerte es Carlos Manucci vs Melgar. Los "carlistas" son segundos en la tabla del campeonato junto con Sporting Cristal.

Sigue la programación y agenda deportiva de este viernes 9 de octubre.

PROGRAMACIÓN COMPLETA VIERNES 9 DE OCTUBRE

Clasificatorio para la Copa del Mundo

18:30 Horas | Colombia vs Venezuela | Caracol TV, Sky HD, Blue To Go Video Ever

19:30 Horas | Brasil vs Bolivia | TyC Sports Argentina, SporTV, Globo, Sky HD

Chile - Primera División

13:30 Horas | Unión Española vs Curicó Unido | Bet365, CDF Premium, CDF HD

16:00 Horas | Coquimbo Unido vs Colo-Colo | Bet365, CDF Premium, CDF HD

Perú - Primera División

11:00 Horas | Deportivo Llacuabamba vs Sport Huancayo | Gol Perú

13:00 Horas | Ayacucho vs UTC Cajamarca | GolTV Latinoamerica, Gol Perú

15:30 Horas | Alianza Universidad vs César Vallejo | Gol Perú

18:00 Horas | Carlos Manucci vs Melgar | Gol Perú, Perú Mágico

Brasil - Serie B

14:00 Horas | Figueirense vs Chapecoense | PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

14:30 Horas | Operário vs Confiança | Fanatiz Brasileirão, Premiere

16:30 Horas | Cuiabá vs Ponte Preta | PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

17:15 Horas | América Mineiro vs Náutico | Fanatiz Brasileirão, Premiere

Inglaterra - League One

13:45 Horas | Fleetwood Town vs Hull City | ESPN Play Sur, iFollow, Bet365

CANALES DEPORTIVOS

Revisa los canales para que puedas ver los partidos de viernes 9 de octubre.

DIRECTV SPORTS

- 600

- 610

- 612

- 614

- 683

ESPN

- 621

- 625

- 626

FOX SPORTS

- 604

- 608

- 609