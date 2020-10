Inter vs Vasco EN VIVO: Horarios TV y canales dónde ver partido del Brasileirao

Premiere EN VIVO Inter vs Vasco ONLINE y EN DIRECTO | Este domingo 18 de octubre se juega el partido por la fecha 17 del Brasileirao. El duelo está pactado para las 4:15 p.m. (hora peruana) en el Beira-Rio y será transmitido por Fanatiz. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Internacional afronta su juego ante Vasco da Gama con la obligación del triunfo. Otro resultado no tiene permitido el equipo del 'Chacho' Coudet cuando el Brasileirao se aproxima a su ecuador y cuando el 'Colorado' lidera la competencia junto a Atlético Mineiro y Flamengo, todos con 31 puntos.

Pese al decisivo juego ante Universidad Católica a mitad de semana para definir la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, el técnico argentino no se reservará ninguna carta ante el 'Gigante de la Colina' en el Beira-Rio.

En ese sentido, Thiago Galhardo volverá al titularato frente a Vasco. El máximo goleador del Brasileirao con 13 tantos, que jugó unos minutos ante Fortaleza, buscará ser decisivo en una nueva dupla junto al uruguayo Abel Hernández.

Será, además, una fecha de regresos en el Internacional. Andrés D'Alessandro volverá a estar a disposición de Coudet tras cumplir su fecha de suspensión mientras Johnny y Nonato vuelven a una convocatoria tras superar sus problemas musculares.

A propósito del once, el DT de Internacional tiene dos dudas para completar su equipo contra Vasco: Zé Gabriel o Rodrigo Moledo como primer central y Uendel o Moisés como lateral izquierdo.

Vasco da Gama, por su parte, lleva a cuestas una racha de la que quiere zafarse: cinco partidos sin ganar en el Brasileirao. El reto se antoja como mayúsculo si aquello supone acabarlo a costa del Internacional, uno de los tres líderes de la competencia.

Sin embargo, el Vasco cuenta con armas de peso para poner en jaque a su rival como son el juvenil Talles Magno y los argentinos Martín Benítez y Germán Cano, autores de 10 goles en el Brasileirao.

A la espera del recién contratado Ricardo Sá Pinto, el interino Alexandre Grasseli deberá asumir el reto de doblegar de visita al 'Colorado' sin el lateral derecho Cayo Tenório y Bruno Gomes por suspensión, y los lesionados Ricardo Graça y Juninho.

Formaciones probables Inter vs Vasco

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel (Rodrigo Moledo), Víctor Cuesta, Uendel (Moisés); Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme (Praxedes), Edenílson, Patrick; Thiago Galhardo, Abel Hernández.

Vasco da Gama: Fernando Miguel; Pikachu, Miranda, Leandro Castan, Henrique; Andrey, Marcos Junior, Carlinhos, Benítez; Talles Magno, Cano.

¿Qué canal transmite Inter vs Vasco?

El Inter vs Vasco será transmitido en VIVO por la señal de Premiere FC.

Brasil Premiere FC Brasil, TNT Go, TNT Brazil

Internacional Fanatiz Brasileirão, Bet365

¿En qué canal transmiten y dónde televisan partido Inter vs Vasco?

La transmisión del partido entre Inter vs Vasco solo estará disponible en Brasil a través de los canales y servicios streaming de Premiere FC Brasil, TNT Go, TNT Brazil y Esporte Interativo Plus. No obstante, Libero.pe te dará toda la información del juego en el minuto a minuto.

Inter vs Vasco: horarios en el mundo

4:15 p.m. Perú, Colombia, Ecuador y México

5:15 p.m. Chile, Venezuela, Paraguay y Bolivia

6:15 p.m. Brasil, Argentina y Uruguay

Inter x Vasco: ¿dónde ver partido del Brasileirao por Internet?

Para ver EN VIVO Inter vs Vasco por Internet podrás seguir el EN DIRECTO de Libero.pe que te traerá el más completo minuto a minuto.