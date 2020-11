Asamoah Gyan sobre su penal errado ante Uruguay: "Mi madre me pidió que no pateará más"

Uno de los momentos más recordados en la historia de los Mundiales fue cuando Luis Suárez detuvo con la mano un gol cantado de Ghana por los cuartos de final de Sudáfrica 2010 y dejó el destino de Uruguay en los pies de Asamoah Gyan, que este domingo 22 de noviembre está cumpliendo 35 años.

El experimentado volante, que venía de marcar sus tres anteriores penales ante Serbia, Australia y Estados Unidos, tenía la gran oportunidad de meter a una selección africana a semifinales de una Copa del Mundo por primera vez en la historia.

Asamoah Gyan quiso asegurar su disparo, pero para su mala suerte este terminó estrellándose en el travesaño del arco defendido por Fernando Muslera. Acto seguido, el árbitro pitó el final del encuentro y el ganador se definió en la tanda de penaltis.

Allí, Uruguay se impuso con un gol del ‘Loco’ Abreu y clasificó para la siguiente fase. La otra cara de la moneda fue Ghana, que pasó de estar en las puertas del cielo al infierno en cuestión de minutos.

“Mi familia sufrió tanto con el penal del Mundial 2010 que mi madre, antes de morirse, me pidió que no tirara más penales para Ghana. Por eso mantengo mi promesa y no volví a ejecutar penales con la selección”, confesó Gyan hace algunos años para el programa español El Enganche.

“Yo siempre lanzaba los penales con Ghana e incluso ya había marcado más goles en ese Mundial desde el punto del penal. Por tanto, nunca podía dudar de tirarlo”, agregó el actual delantero del Legon Cities F. C. de la Liga Premier de su país.

“Después de fallar el penal, tuve que lanzar de nuevo en la tanda. Le dije a un compañero que estaba mal ya con el anterior disparo y que, si no marcaba, allí se iba a terminar mi carrera”, rememoró.