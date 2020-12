Presidente de Barcelona: "Neymar podría llegar, pero solo gratis"

Las palabras de Neymar al finalizar el partido en el cual PSG venció a Manchester United por la Champions League luego de una buena actuación suya dejó una puerta abierta para volver al Barcelona. El brasileño fue claro en mencionar que el próximo año le gustaría volver a jugar con Lionel Messi.

Las palabras del atacante encendieron las alarmas de los directivos de Barcelona aunque aclararon de como debería ser su llegada al club al no tener los fondo económicos que se necesita para hacer realidad una contratación de ese calibre por su impresionante costo en el mercado en tiempos de COVID-19.

" Si viene gratis se podría plantear, pero si no se vende no hay dinero para fichar. En este momento sería inasumible, a no ser que el próximo presidente tenga un milagro en sus manos", señaló Carles Tusquets, presidente de la Junta Gestora del Barcelona sobre las palabras que hizo Neymar en 'RAC1’.

Por otro lado también confirmó la fecha de elecciones en Barcelona para conocer al nuevo presidente que deberá mejorar enormemente las aspiraciones del club luego de unos años de poca fortuna en el plano deportivo sobre todo en la Champions League en la cual no pueden llegar a la final como lo esperan.

"Si el Covid lo permite, las elecciones serán el 24 de enero. Esto está consensuado con la Generalitat: con Interior, Salut y Esports. Es la fecha que da más facilidades a los precandidatos para la recogida de firmas".