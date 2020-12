UEFA Nations League: Italia vs España y Francia vs Bélgica en semifinales - FOTO

La UEFA Nations League fue uno de los nuevos torneos creados por Europa en busca de dar competencia de calidad a sus seleccionado. Tras el desarrollo de la fase de grupos en la Liga A, finalmente se confirmaron a los cuatro países que lucharán por consagrarse campeón en el decisivo Final Four. Aquí te contamos detalles.

Según determinó el sorteo de la UEFA, las llaves de semifinales quedaron con Italia vs España y Francia vs Bélgica. Los duelos son atractivos por el gran nivel que han mostrado a lo largo de los últimos meses. En el papel, ‘Les Bleus’ son los favoritos al ser la vigente campeona del mundo, pero no se pueden confiar.

Francia vs Bélgica

La Selección de Bélgica sigue en pleno crecimiento, aunque ya pasaron a ser una realidad. En su grupo dejaron a Inglaterra en el camino y de la mano de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku o Tielemans quieren la gloria. Al frente estará la Francia de Mbappé y Griezmann, que eliminó a Portugal, la vigente campeona de la Liga de Naciones, en fase de grupos.

Italia vs España

La Selección de España que dirige Luis Enrique sigue en alza y en la ronda de grupos aplastó a Alemania, siendo candidata al título. No obstante, al frente estará una Italia ansiosa de volver a la gloria luego de los fracasos internacionales en el último tiempo. Cabe mencionar que los encuentros serán de eliminación directa.

¿Cuándo se jugarán el Final Four de la Liga de Naciones?

El Final Four de la UEFA Nations League se jugará entre el 6 y 10 de octubre del 2021. Las semifinales serán el 6, mientras que el choque por el tercer puesto y la final se disputarán el día 10.

¿En qué estadios se definirá la Liga de Naciones?

La UEFA ha decidido que los Estadios San Siro y el Juventus Stadium alberguen la fase final de la Liga de Naciones. La campeona defensora Portugal esta vez quedó fuera, por lo que habrá un nuevo campeón.

