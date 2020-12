Ronald Koeman: "Estoy descontento; se lo he dicho a los jugadores"

A pesar de que el Barcelona pasa por un buen momento en la Champions League, donde se encuentra clasificado a los octavos de final, el presente de los catalanes en La Liga genera mucha preocupación. La reciente derrota ante el Cádiz ha incrementado el malestar dentro de la institución "culé" y Ronald Koeman lo hizo saber.

"Nuestro objetivo es intentar jugar bien y ganar en cada partido. En Champions queremos ser primero y tenemos la ventaja de tres puntos. Logramos un 0-2 allí, así que tenemos posibilidades de ser primeros", declaró el técnico azulgrana en la previa del duelo contra Juventus.

El entrenador holandés señaló que la lesión que sufrió Ousmane Dembélé el pasado sábado evidenciaría un tremendo desgaste en sus jugadores por la seguidilla de partidos que el plantel ha tenido en los últimos meses.

"Pensaba que no era tanto y estará un tiempo fuera. Es un paso atrás y físicamente ha mejorado mucho. Tiene un pasado con tema de lesiones y tendrá que recuperarse y estar bien. Es una razón más de los horarios de los partidos. Vamos a perder a más jugadores por lesiones porque no entiendo... no sé quién pone los horarios. No puede ser. Somos el equipo que ha jugado cinco partidos fuera de casa y cinco a las 21.00 de la noche. Los horarios no son una ayuda para un equipo español".

Así mismo, Koeman reveló que ha manifestado a los futbolista del Barza su inconformidad por el juego que vienen mostrando. "Es para estar descontento. Hay una diferencia en perder un partido como el sábado o en un estadio como el del Atlético. Hay que analizarlo todo. Soy alguien que no hace teatro y así se lo he dicho a los jugadores. No se pueden aceptar goles que hemos encajado en varios partidos. Lo que se habla en el vestuario se queda dentro y los jugadores saben que deben mejorar".