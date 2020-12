Marcelo Bielsa decidió que no anticipará nunca más la alineación de Leeds

La Premier League se ha convertido en la nueva casa de Marcelo Bielsa, quien trata de consolidar a Leeds United en la máxima división, aunque le está costando un poco hasta ahora. El reciente campeón de la Championship, segunda división, ha tenido buenos resultado, aunque también duros tropiezos hasta ahora.

El último fin de semana volvieron a perder, esta vez ante el West Ham, situación que trajo a la discusión un detalle que había pasado desapercibido hasta cierto punto. Marcelo Bielsa había revelado con dos días de anticipación el equipo con el que saltaría a la cancha del Elland Road por la jornada 12 del campeonato inglés.

La práctica hecha por el entrenador argentino no fue sorpresiva dado que lo hizo antes y es algo habitual en otros colegas. No obstante, esta decisión fue aprovechada por David Moyes, DT del West Ham, quien cambió su esquema de juego a un 4-2-3-1 (normalmente 3-4-2-1) e incluyó por primera vez a Saïd Benrahma desde el arranque.

El cambio estratégico los llevó al éxito con una victoria por 2-1, curiosamente en la que Benrahma terminó siendo gran figura. Estos detalles han hecho pensar que la decisión de Marcelo Bielsa fue negativa para sus intereses y por ello cambiará de postura en adelante, según lo dio a conocer en una reciente conferencia de prensa.

“Sería equivocado pensar que dar a conocer el once del rival te da una ventaja importante. Para mí no te da una ventaja”, expresó en un inicio el ‘Loco’. Y si bien considera que dar a conocer detalles de su equipo no los perjudica, los comentarios negativos respecto a esa postura hicieron que decida cambiar.

“De ahora en adelante trataré de evitar cualquier reacción negativa y ya no seguiré dando respuestas sobre los jugadores que pueden o no jugar el fin de semana”, sentenció Marcelo Bielsa. Cabe mencionar que incluso David Moyes del West Ham calificó la información de la alineación como una forma de fanfarronear.