De Rossi adelanta su opinión sobre el The Best: “Robert Lewandowski se lo merece”

La FIFA definió a los tres finalistas para el premio The Best 2020 dejando a Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como los serios candidatos a obtener este galardón. La regularidad de los dos últimos es un hecho que no admite discusión, mientras que el delantero polaco lo ganó todo con Bayern Múnich.

Por ello, para Daniele de Rossi, exjugador italiano que fue campeón del mundo en Alemania 2006, el delantero que actúa en el gigante alemán debe ser el ganador pese a que este considera al crack argentino de Barcelona como el mejor de todos.

“Lionel Messi es siempre el mejor jugador, pero si se mira el año pasado, entonces Robert Lewandowski se lo merece. Ganó la Liga de Campeones, marcó un gran número de goles y fue el mejor”, expresó el italiano a FIFA.

Por otro lado, el volante en retiro que pasó por Boca Juniors, opinó también sobre los entrenadores finalistas a este premio. Para De Rossi no hay dudas que debe ser Hansi Flick el ganador de esta distinción luego de su gran campaña con Bayern Múnich.

“Los nominados han logrado grandes cosas. Normalmente la persona que ha ganado más títulos también recibe el premio, por lo que Hansi Flick, del Bayern Múnich, es el favorito. Se lo ha ganado”, inició.

Daniele de Rossi con la camiseta de Boca Juniors (FOTO: EFE).

“Cualquier entrenador que llega a un club seis meses antes del final de la temporada y tiene que enfrentarse a una pandemia y luego gana todo, merece el premio”, sentenció.