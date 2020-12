Dimitar Berbatov: "Estoy sorprendido de que Ronaldo y Messi estén finalistas al premio The Best"

Volvió a disparar y demostrar que no está de acuerdo con ciertas disposiciones a los premios que ofrecen a los futbolistas. Dimitar Berbatov calificó como comercial las elecciones de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como finalistas al premio The Best existiendo otros que hicieron grandes méritos.

La leyenda del Manchester United y Tottenham consideró que Robert Lewandowski debe ser el ganador del Premio The Best de FIFA que se dará a conocer el jueves, pero como no tiene el mismo alcance de marketing no entraría en esos planes.

"El The Best 2020 debería ser para Lewandowski y si no se lo conceden, está claro que será una gran injusticia", se mostró enérgico el futbolista búlgaro detallando que la campaña del delantero de Bayern Múnich es de gran nivel y debería ganarlo.

Por otro lado fue enérgico con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi quienes sin ser determinantes para que sus equipos logren grandes cosas llegaron hasta la final y de seguro alguien de ellos ganará para volver los premios como una elección por pura marca.

"Estoy sorprendido de que Cristiano Ronaldo y Messi estén entre los finalistas. No tengo muy claro que deberían ocupar esos puestos. Pero por desgracia el fútbol es un negocio y detrás de las bambalinas hay un trabajo de agentes, de prensa... hay mucho más allá de las cámaras y de lo que vemos".