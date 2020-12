Real Madrid interesado en joya del Manchester City

Cada vez falta menos para que se abra el mercado de pases del fútbol europeo y ya los rumores e intereses comienzan a sonar con fuerza. Desde Inglaterra señalaron que el Real Madrid le puso la mira a una joya del Manchester City.

Según el diario ‘Daily Mirror’, los merengues estarían más que interesados en poder fichar a Phil Foden, mediocampista de 20 años que de vez en cuando es titular en el equipo del español Pep Guardiola.

Un punto importante es que Phil Foden no se siente del todo cómodo en el City debido a que no tiene un papel protagónico y no vería con malos ojos salir del cuadro ciudadano en búsqueda de sumar más minutos.

Sin embargo, en caso el Real Madrid decida iniciar las conversaciones, deberá soltar una buena cantidad de dinero debido a que el mediocampista tiene un valor de 60 millones de euros en la actualidad y su contrato es hasta 2024.

En lo que va de la actual temporada, Phil Foden acumula 10 partidos jugados y ha marcado en dos ocasiones. En la última presentación del Manchester City, el joven futbolista ingresó en los descuentos en reemplazo de Gundogan.

Cabe mencionar que Manchester City es quinto en la Premier League al sumar 26 puntos. Este lunes enfrentarán al Everton buscando alcanzar su tercera victoria de manera consecutiva y cerrar de la mejor manera el 2020.