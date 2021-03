Barcelona sigue de cerca fichaje de David Alaba

La presidencia obtenida por Joan Laporta abre el camino para nuevos aires en Barcelona que estaría cerca de cerrar algunas contrataciones de cara a la temporada de verano en Europa. David Alaba sigue en la órbita e incluso en Alemania dan por hecho que ya existe un acuerdo.

El diario Bild detalló la posibilidad de que el futbolista del Bayern Múnich pueda recalar en el Camp Nou luego de su anuncio semanas atrás que no renovará el contrato que tiene con el conjunto bávaro hasta el 30 de junio de 2021.

David Alaba mantiene como prioridad jugar en la Liga española por delante de la Premier League y el Paris Saint-Germain quienes también hicieron llegar ofrecimientos para su pronta incorporación, pero su deseo es claro, por ello se aprovechará para traer al club.

Un punto a favor de su llegada sería la buena relación de su agente con el nuevo presidente del Barcelona, que ha negado en RAC 1 haberse reunido con Zahavi en Barcelona la pasada semana, pero tiene un interés particular de su fichaje. "No es verdad y no hemos hablado de este tema".

El austríaco es un defensa central zurdo, pero su posición natural es la de lateral izquierdo. Portento físico (1,80 de altura), también ha desempeñado perfectamente funciones de mediocentro. Con el club bávaro ha ganado dos Copas de Europa y nueve Bundesligas y suma 417 partidos oficiales en Múnich.