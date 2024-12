Director Deportivo de Juventus confía en permanencia de Cristiano Ronaldo

No se mueve de Turín. En la Juventus hay la seguridad de que Cristiano Ronaldo continuará defendiendo los colores ya que de momento no ha manifestado su deseo de salir y tiene un contrato por cumplir.

"No hubo ninguna señal de Cristiano sobre la posibilidad de que salga. No nos dio ninguna señal de que quiera salir. Hablamos de un jugador que el año pasado marcó 36 goles en 44 partidos", señaló Cherubini .

Cabe destacar que en las últimas semanas se habló de la posibilidad de que el 'Comandante' tome nuevos rumbos ya que no estaría satisfecho con no haber ganado la Champions League, además de que no estaría en los planes futbolísticos de Massimilliano Allegri.