¡Es oficial! PSG anunció el fichaje del defensa Sergio Ramos

"París es ahora el hogar de uno de los mejores jugadores de nuestro tiempo. Nos complace anunciar que Sergio Ramos se une a nosotros… Es un futbolista completo, uno de los mejores defensas de la historia. Es un competidor nato, un líder y un gran profesional. Su gran experiencia y ambiciones están en perfecta armonía con las del club. Me enorgullece verle con la camiseta del París Saint-Germain y sé que nuestros seguidores le darán una fantástica bienvenida", afirmó el dueño del club parisino.

Finalmente, Sergio Ramos habló de la dorsal que llevará en el PSG. "Este número 4, lo aprecio mucho por superstición, porque lo tuve desde el principio de mi carrera, y luego me acompañó toda mi vida, me persiguió, me trajo suerte, y muchas victorias. Ahora, el n°4 es parte de mí como persona y como profesional…Para mí, es un privilegio poder llevar este número en un equipo tan hermoso como el París Saint-Germain. Por lo tanto, necesariamente será muy especial poder usar mi número aquí en París".