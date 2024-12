Colombia venció 3-2 a Perú y se quedó con el tercer puesto

71' No encuentra la reacción Perú por el momento. Colombia está cómodo en campo rival.

49' ¡Golazooooooo! Juan Guillermo Cuadrado ejecuta el tiro libre por encima de la barrera y la mete en el ángulo inferior, la ratonera, donde no llegaba Gallese.

41' Colombia responde. Cardona ubicó el cambio de frente con Tesillo y no le salió centro ni remate.

38' ¡LA TUVO PEÑAAAAA! Qué gran maniobra, pero ante el arquero se escoró demasiado y no pudo definir bien.

37' Pared en el área que pudo llevar mucho peligro pero el pase final a Cardona no fue muy preciso.

31' Colombia no logra avanzar por sector izquierdo. Perú ya tiene bien referenciado a Luis Díaz y a Cardona.

23' Lesionado Tapia, que se marcha en camilla y lógicamente no podrá continuar.

19' La disputa se traslada al medio. Nadie regala nada, pero el juego no es cortado.

15' Primer cuarto de hora de juego. Aún no se han visto remates entre palos.

12' Intento de Carrillo no fue preciso.

6' ¡DISPARA YOTÚN! No le pegó demasiado bien pero es el primer intento.

Por el lado de Perú , se mostró un buen ambiente durante las últimas prácticas. La Blanquirroja quiere quedarse con el tercer lugar de la Copa América. Este encuentro no es un partido más, sino que saldrán a ganarlo. Sin embargo, Ricardo Gareca anticipó que más allá de no llegar a la final, se hizo un buen papel.

"El objetivo se cumplió, porque nosotros incorporamos a muchos muchachos y, aparte, decidimos respaldar a otros más, verlos, darles una mayor continuidad, observar en distintas posiciones…Creo que los cambios generacionales se dan naturalmente, no porque uno lo proponga, aquel que deja de ser competitivo sabe que vienen jóvenes y jugadores que quieren estar en su lugar", dijo el técnico de Perú en conferencia.

Para enfrentar a Colombia, Ricardo Gareca tiene una duda con respecto a su once titular. Se conoció que Aldo Corzo no entrenó con normalidad, por lo que si no llega, el técnico estaría mandando desde el arranque al juvenil Jhilmar Lora, quien dejó buenas impresiones en el partido contra Brasil.