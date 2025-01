Boca Juniors vs. San Lorenzo: Russo y su reacción tras no suspenderse el partido

¡No se guardó nada! El DT de Boca Juniors , Miguel Ángel Russo , lamentó que la Liga Profesional de Argentina no aceptara el pedido de los 'xeneizes' para postergar el compromiso ante San Lorenzo. El estratega de 65 años no encuentra lógicas para dicha decisión del ente argentino, por lo que solo espera lo mejor de los juveniles en esta nueva jornada del certamen local.

Miguel Ángel Russo aseveró que el plantel de Boca Juniors cumplió con cada una de las indicaciones durante su aislamiento en el hotel, por lo que no entiende la negativa de la Liga Profesional para pasar por un día el choque ante San Lorenzo.

"La sensación no es buena, porque el hecho de estar aislados nos complicó muchísimo. No jugar también. Teníamos la esperanza de este partido postergarlo. Suponemos que era lo más sensato y lo más lógico. Hicimos un esfuerzo muy grande. Hace mucho que estamos concentrados con todas las dificultades que eso representa. Ahora tenemos que acomodarnos a todo esto", declaró Russo a ESPN.

"Lo del sábado lo entendí. Lo del martes, no. Yo creo que no costaba nada, era un día más. Nosotros habíamos hecho el esfuerzo. Ahora nos aislaremos en nuestro domicilio. Queríamos jugar miércoles o jueves, habíamos acatado lo que dijo el ministerio de salud. No estábamos pidiendo nada fuera de lugar. Boca merecía una pequeña modificación", concluyó el DT argentino.