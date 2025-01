Lionel Messi no podrá sumarse al Barcelona si no se reduce la masa salarial

Lionel Messi debe estar presentándose en la pretemporada del Barcelona el 2 de agosto. El acuerdo entre directiva y jugador para renovar el contrato está hecho, pero falta un detalle no menor para anunciar el acuerdo.

De acuerdo al diario AS de España, el astro argentino no podrá ser inscrito sin que el club azulgrana reduzca la masa salarial de su actual plantilla. Es decir, necesita seguir vendiendo jugadores o darles la carta de libertad para que busquen otros equipos.

Y no pueden ser cualquiera. Deben ser al menos dos jugadores que tengan un salario elevado. El objetivo de los catalanes es colocar a Philippe Coutinho y Antoine Griezmann en otros conjuntos. La idea inicial no era no regalarlos y pactar con algún equipo algún traspaso, pero están contra el reloj y podrían decidir darlos gratis.