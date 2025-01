Messi y su publicación en Instagram tras despedirse del Barcelona: "No es un adiós"

Lionel Andrés Messi Cutticcini se despidió del club que lo cobijó por 21 años y no pudo soportar las lágrimas. El ahora exjugador Barcelona quiso dedicarle unas palabras a la afición y familia 'culé' en sus redes sociales .

"Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo…" escribió al inicio.

"Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club", prosiguió.