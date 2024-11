Toni Kroos: "Sigue siendo difícil saber cuando volveré al campo"

El alemán es consultado en sus redes sobre su ingreso a los partidos con Real Madrid , por ello no dudó en colgar un video explicando claramente todo lo que sucede con su lesión y sigue guardando la confianza de que en dos semanas pueda salir en el banco de suplentes.

"Como siempre he dicho, haría actualizaciones respecto a mi lesión por aquí, así que aquí va una pequeña: Hace tres semanas dejé de jugar por una lesión del hueso púbico. Como me temía, esta lesión no se cura en una semana", dijo en primera instancia.