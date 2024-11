PSG le pone precio a Mbappé, pide al Real Madrid 220 millones de euros

Queda poco para el cierre de fichajes en Europa y Real Madrid busca acelerar la compra de la 'joya' frances Kylian Mbappé quien no tiene pensado renovar con PSG y de no salir en estos días lo hará de forma gratuita en la siguiente temporada cuando acabe su contrato a fines de junio de 2022. Por eso en París aprovechan la necesidad del club español y exige un pago de 220 millones de euros, ahora todo dependerá del esfuerzo de Florentino Pérez.

Mbappé llegó en 2017 al PSG tras ser "cedido" del AS Mónaco y así juntarse el mismo año con Neymar por quien sí pagó en ese momento 222 millones de euros. Un año después, el club abonó más de 180 millones de euros al AS Mónaco por el francés que hoy tiene 22 años cumpliendo con la compra del jugador luego de ser "prestado". Luego de 4 años, la relación jugador - club no es de las más simpáticas posibles y buscarán su mejor interés.