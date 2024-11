Gareth Bale: "Este año hay un mejor ambiente para mí en el Real Madrid"

"Sabía que iba a ser un buen ambiente para mí. Esa es la razón principal por la que me fui al Tottenham. Fue un descanso que tal vez necesitaba en ese momento y lo pasé genial con los 'spurs'. Definitivamente, me ayudó a estar de vuelta en un lugar más feliz y creo que eso se demostró de nuevo al regresar con Gales en la Euro y, luego, lo he traído al Real Madrid esta temporada", agregó el británico.

"Todo el mundo parece inventarse historias cuando quiere. No lo sé. Simplemente, inventan algunas cosas locas. Nunca planeé retirarme. Como dije antes, solo quería concentrarme en la Eurocopa y no quería tener que dar explicaciones. No sentía que lo necesitaba. Todavía no siento la necesidad de hacerlo", concluyó.