Karim Benzema sobre Kylian Mbappé: "Va a jugar en Real Madrid"

No hay vuelta que darle, para Karim Benzema es una seguridad que Kylian Mbappé llegará al Real Madrid y que espera hacer diabluras con él en el campo de juego. Se entienden en la Selección de Francia y ahora quiere que esa dinámica se haga cotidiana pero en España vistiendo la camiseta del equipo real; sin embargo Benzema dejó en claro algunas cosas.

La situación de Mbappé en PSG no eran de las mejores y no tiene en mente renovar con el club, de hecho Real Madrid ofreció hasta 200 millones de euros por el francés pero el club parisino no respondió a las intenciones del club español. De esta manera, Florentino Pérez ahorrará ese dinero pues el jugador llegaría gratis y con el deseo de ser exitoso en la 'Casa Blanca'.