Richard Eckersley: de jugar con Cristiano en Manchester a vender leche de avena

"Lo he estado pensando todo el tiempo. Ronaldo está de vuelta en el United y la última vez que estuvo allí, yo estuve allí. Estaba entrenando con él. Y ahora soy lechero y comerciante, vendo leche de avena. Él todavía juega al fútbol. Es una locura. Mundos aparte", indicó en The Athletic.

A pesar de que el destino de ambos futbolistas ha cambiado mucho desde aquella mítica temporada, el exdefensor afirmó que no cambiaría su presente por nada del mundo "No me cambiaría por él. Soy muy feliz y tengo el control de mi destino", señaló.