Manchester United volvió a perder en la Premier: cayó 4-2 con Leicester

Otra derrota de Manchester United en la Premier League que lo alejan de los primeros lugares. Este sábado perdió 4-2 en su visita al Leicester City por la fecha 8. Esta vez, Cristiano Ronaldo no pudo salvar a su equipo. Tielemans, Soyuncu, Vary y Daka marcaron para The Foxes, mientras que Greenwood y Rashford lo hicieron para los Diablos Rojos.

Hoy United obligado a ganar para no perder el paso al Liverpool que es único puntero tras golear 4-0 a Watford

Ya se juega el partido entre Manchester United vs Leicester City por la Premier League. Cristiano Ronaldo es titular

Remate del portuqués desde fuera del área en busca de su gol que no lo consigue

Cristiano Ronaldo ausente de cara al gol. Manchester United no logra marcar el segundo tanto

Error en salida de Matic y luego Pogba que no pudo recuperar la pelota que quedó para Tielemans y ensacó un remate desde fuera del área, pero De Gea voló para evitar el gol

Gran pase para Cristiano Ronaldo, quien no pudo definir ante Schmeichel; sin embargo, la jugada fue anulada por offside del portugués

Para este duelo, el DT Ole Gunnar Solskjær no se guardará nada y mandará desde el vamos a Cristiano Ronaldo, quien viene de marcar un hat-trick ante Luxemburgo por las Clasificatorias de Europa.

Por tal motivo, el Manchester United vs. Leicester City promete ser uno de los choques estelares de la fecha 8 de la Premier. El partido arranca desde las 09.00 horas y será transmitido vía ESPN y Star Plus.

Brasil: 11.00 horas / GUIGO, Star+, NOW NET e Claro, ESPN Brasil

Alemania: 16.00 horas / Sky Sport 1/HD, Sky Ticket, Sky Go

Italia: 16.00 horas / NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football

México: 09.00 horas / Blue To Go Video Everywhere, Sky HD