Mohamed Salah sueña con retirarse en el Liverpool

"Si me preguntas, me encantaría quedarme hasta el último día de mi fútbol carrera profesional. Pero no puedo decir mucho sobre eso, no está en mis manos ", comentó el atacante a Sky Sports.

Asimismo, el ex Chelsea comentó que no podría enfrentar a su actual club porque, si esto logra pasar, lo llenaría de tristeza. Luego, puntualizó que quería cerrar el tema y esperar a más adelante para conocer su situación.

"Depende de lo que quiera el club, no de mí. De momento no me veo jugando contra el Liverpool. Eso me pondría triste. Es difícil, no quiero hablar de eso, pero veamos qué pasará en el futuro", añadió el '11' del Liverpool.