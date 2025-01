Oficial: Xavi Hernández dejó el Al-Sadd y será nuevo entrenador del Barcelona

Comunicado del Al-Sadd sobre el vínculo de Xavi Hernández.

Luego, el director ejecutivo del club asiático reveló lo que el ex mediocampista le dijo y, a pesar que no quisieron que se vaya, entendieron el pedido del entrenador. “Xavi nos informó en los últimos días de su deseo de ir al Barcelona en este momento, en particular por la etapa crítica que atraviesa su club de la ciudad. Lo entendemos y decidimos no interponernos en su camino. Xavi y su familia serán bienvenidos en Doha y la relación continuará”, añadió.