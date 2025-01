No se hicieron daño: Milan e Inter empataron 1-1 en San Siro

Milan e Inter ofrecieron un atractivo derby della madonnina y luego de 90 minutos, dividieron honores al no haber un ganador. Los 'neroazurros' se adelantaron por intermedio de Calhanoglu, pero De Vrij anotó en propia puerta. Ya en el complemento, el resultado no se movió más siendo 1-1 en encuentro válido por la jornada 12 de la Serie A .

Para que no te pierdas este partido por la Serie A de Italia y no tienes la opción de tener la señal de Star Plus, puedes seguir el encuentro Milan vs. Inter en la web de Líbero.pe, donde encontrarás todas las incidencias de este 'clásico', el minuto a minuto y alineaciones confirmadas.