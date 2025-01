Cristiano Ronaldo y la condición que puso para no dejar el Manchester United

Los problemas no tienen cuando acabar para el Manchester United . Tras la dolorosa derrota ante el Manchester City y las críticas hacia Ole Gunnar Solskjaer se suma la posible partida de su máxima estrella, Cristiano Ronaldo , al final de la temporada.

El cinco veces Balón de Oro no está satisfecho con el rumbo que ha tomado el club en los últimos años, ni tampoco con la labor de Solskjaer. Sin embargo, 'CR7' no quiere rendirse y por eso le dará una última oportunidad al equipo que lo lanzó a la élite del 'deporte rey'.

Según el 'Express', el astro portugués habría puesto como condición para no dejar a los ‘diablos rojos’ conseguir el pase a la próxima Champions League, tarea que no será nada sencilla para el conjunto de Old Trafford.