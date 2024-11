Partidos de HOY 9 de diciembre EN VIVO: canales y programación para ver fútbol gratis

Revisa la Agenda deportiva de HOY, jueves 9 de diciembre, EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO para que no te pierdas ningún partido en esta fecha. Conoce todos los horarios y la programación de los encuentros de la Europa League , Liga MX , Brasileirao y el campeonato colombiano. Además, todas las incidencias de estos compromisos podrás seguirlo en Libero.pe.

La Europa League inicia su última jornada de la fase de grupos, en la que se conocerán a los clasificados a los dieciseisavos de final del segundo torneo más importante del continente europeo, por ello, podrás disfrutar de partidos como el Napoli vs. Leicester, Ferencvaros vs. Bayern Leverkusen o Tottenham Hotspur vs. Rennes.