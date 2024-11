Alexander Callens considerado en el once combinado de la final de la MLS

Orgullo peruano. Alexander Callens no solo celebra a nivel colectivo, sino que es destacado en la MLS al ser considerado dentro del once combinado para la gran final. De esta manera, el central nacional sella su nombre como uno de los mejores a observar en este duelo decisivo por el título norteamericano.

Mediante las redes sociales de la MLS , se dio a conocer este once combinado en el que se encuentran cinco jugadores del New York City y seis del Portland Timbers.

Así quedó conformado el XI Combinado para la final de la MLS: Johnson (New York City), Bravo (Portland Timbers), Alexander Callens (New York City), Mabiala (Portland Timbers), Van Rankin (Portland Timbers), Chara (Portland Timbers), Sands (New York City), Moralez (New York City), Blanco (Portland Timbers), Asprilla (Portland Timbers) y Castellanos (New York City).