Bayern confirmó que Joshua Kimmich no jugará hasta el 2022 por consecuencias de la COVID-19

Malas noticias para Bayern Múnich . Desde la interna del club, se pudo conocer que Joshua Kimmich quedó descartado para lo que resta del año tras sufrir consecuencias del coronavirus. El centrocampista no se vacunó contra la COVID-19 y se infectó hace unas semanas.

"Me complace que mi cuarentena relacionada con el coronavirus ha terminado. Estoy muy bien, pero debido a una leve infiltración en mis pulmones, actualmente no puedo entrenar completamente. Por lo tanto, haré un entrenamiento avanzado y no puedo esperar a estar completamente de regreso en enero", manifestó Joshua Kimmich.