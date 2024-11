Laporta a Agüero: "Nos hemos quedado con las ganas en el Barça, pero tomaste la decisión correcta"

Desde hace días se venía hablando con la posibilidad de que Sergio 'Kun' Agüero le diga adiós al deporte rey debido a problemas cardíacos. Luego de conversar con los doctores, al delantero argentino no le quedó otra opción que retirarse y lo hizo convocando a una conferencia de prensa.

"Nos hemos quedado con las ganas en el Barça pero pensamos que la que has tomado es la decisión correcta. Tienes nuestro apoyo en todo lo que haga referencia a esta cuestión", fue lo primero que dijo Joan Laport a.

Luego, agregó lo siguiente: "Has sido un goleador nato, reconocido en todo el mundo. Lo que has sembrado ha sido mucho, no sólo en el fútbol, sino también por tu simpatía y por tu forma de ser".