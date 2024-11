Jutglà, titular en Barcelona, tiene menor valor que Aldair Rodríguez, suplente en Alianza

A pesar de que Aldair Rodríguez no ha deslumbrado en Alianza Lima , su valor en el mercado lo cotiza como uno de los futbolistas mejor posicionados en el fútbol peruano, incluso, tiene un precio más alto que la actual promesa del Barcelona , Ferran Jutglà .

Estas cifras han causado mucha expectativa en los miles de cibernautas de las redes sociales, y no es para menos, dado que el ariete peruano no está consolidado en el once titular del elenco íntimo, mientras que el delantero 'culé' viene resaltando en sus últimas actuaciones con el cuadro español.