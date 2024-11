Otro partido más de la Premier League es suspendido por la variante ómicron

PUEDES VER ¿Navidad? Para estos cracks del fútbol mundial no existe tal celebración

Este domingo 26 se llevó a cabo el tradicional 'Boxing Day' de la Premier League, aunque hubo 3 cotejos que simplemente no se pudieron disputar a causa de los contagios masivos en varios planteles.

El Liverpool vs. Leeds United, el Wolves vs. Watford y el Burnley vs. Everton. La escuadra de Marcelo Bielsa presenta varios futbolistas y miembros de su comando técnico contagiados. Un caso similar al que afrontan el Wolves y Everton.