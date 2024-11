Los momentos más insólitos del fútbol durante el 2021

Jefferson Farfán en Alianza Lima

Si eso no fuese suficiente, PSG llevaba tiempo interesado en Lionel Messi y vista la posibilidad de ser jugador libre pues no desaprovechó el momento y lo anunció a lo grande en Parc des Princes . Entre junio y agosto la situación del jugador argentino fue tremenda.

Lionel Messi en Argentina, campeón de Copa América

Cristiano Ronaldo en Manchester United

Xavi Hernández, DT de Barcelona

Gianluca Lapadula junto al Papa Francisco

El año fabuloso de Robert Lewandowski no fue valorado en cuestión de premios, el polaco la descoció en todo el 2021 con Bayern Múnich pero no ganó el Balón de Oro ni los Globe Soccer Awards. Incluso el mismo delantero se mostró decepcionado de no haber conseguido algún premio relevante en su carrera y lamentó que en 2020 no haya habido premiación.