¿Por qué no se entregó el Balón de Oro 2020 a Robert Lewandowski?

"Porque un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario. En caso de duda, es mejor abstenerse que persistir. Porque el trofeo Balón de Oro transmite valores, como la ejemplaridad, la solidaridad y la responsabilidad, además de la excelencia deportiva por sí sola. Debido a que la equidad que prevalece para este título honorario no se pudo preservar, en particular a nivel estadístico y también de la preparación, ya que todos los aspirantes a la recompensa no se podían acomodar en el mismo barco, ya que algunos vieron su temporada interrumpida radicalmente , otros no", alegó el citado medio de comunación.