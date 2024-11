¡Le dicen adiós! Jugadores que pasaron al retiro en el 2021

El primero en la lista es peruano, se trata de Jean Deza que a los 28 años le dijo adiós al fútbol por decisiones personales . No cuenta con problemas de salud y aún tiene la edad para seguir jugando al fútbol. El atacante jugó en Carlos Stein y terminado el torneo comunicó en Instagram que se despide de este deporte.

Jean Deza en el fútbol

El siguiente es de la Liga Profesional de Argentina 2021, se trata de Carlos Tévez quien decidió no jugar al fútbol luego de su paso por Boca Juniors. El buen 'Carlitos' no ha comunicado su retiro pero la pasa en familia y compartiendo con los amigos. Suena su nombre en la MLS pero no gusta de salir de su momento familiar, más ahora con 37 años.