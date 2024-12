Alejandro Escudero, peruano que juega en Lanús: "Primero la 'U' y en segunda ya sabemos"

Alejandro Escudero y su polémico mensaje al clásico rival de Universitario.

"Mi sueño es jugar por Perú. Por eso me esfuerzo día a día. He visto que han llamado a chicos de la MLS. Espero ser considerado pronto. Argentina tiene un gran nivel. No me desmotivaré por nada", declaró en exclusiva para Líbero.