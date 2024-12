Político belga carga contra Hazard: "Es solo un pequeño gordo que engordó"

Tres temporadas han pasado desde que Eden Hazard fichó por el Real Madrid y en los cuales sigue sin consolidarse en el plantel blanco, hecho que continúa generando críticas contra el ex Chelsea.

Así mismo, el también ex judoca recordó un episodio del 2011 cuando Hazard fue sustituido durante el encuentro entre Bélgica y Turquía. "Todavía puedo verlo huir cuando Georges Leekens lo reemplazó y tenía una hamburguesería cerca del estadio Rey Balduino".

Por otra parte, Jean-Marie Dedecker habló sobre la selección de Bélgica y consideró que no tiene grandes chances de realizar un buen papel en la próxima Copa del Mundo debido al presente del plantel.

"Los Red Devils no tendrán éxito en Qatar. Algunos jugadores ya han pasado sus carreras. Kevin De Bruyne tiene que dejar de ser suplente. Lo mismo pasa con Romelu Lukaku o Dries Mertens. Es una generación que envejece. Ojalá me equivoque, pero no lo creo".